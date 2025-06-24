Вели под руки за гробом матери: дочери Валентины Талызиной стало плохо на прощании с актрисой

Дочери Валентины Талызиной стало плохо на прощании с актрисой, скончавшейся после продолжительной болезни. Ксения Хаирова, с трудом сдерживающая эмоции на церемонии, не смогла самостоятельно идти, и ее выводили из театра под руки. Об этом сообщает Teleprogramma.pro и публикует соответствующие кадры.

24 июня в Театре имени Моссовета состоялась церемония прощания с Валентиной Талызиной, умершей от рака. Родные звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» находились в первом ряду зала, держа в руках белые лилии. Дочь артистки скрывала глаза за темными очками и сидела с опущенным взглядом, еле сдерживая эмоции. Поддержать Ксению Хаирову решил Валерий Баринов, который опустился перед ней на колени и обнял. Также рядом была внучка актрисы Анастасия, которая сцепила руки в замок, пытаясь сдерживать боль.

Когда гроб с телом звезды советского кино под аплодисменты вынесли из театра, ее дочери стало совсем плохо. 56-летняя Ксения Хаирова не могла самостоятельно передвигаться, ее поддерживали под руки двое мужчин. Актриса медленно шла, опираясь на помощников, а за ней несли трость для ходьбы.

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. Состояние знаменитости резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, народная артистка РСФСР не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену. Для прощания с актрисой выбрали Театр имени Моссовета, в котором та служила с 1968 года, сыграв более 40 центральных и главных ролей.

Ранее мы писали о том, какое наследство оставила после себя Валентина Талызина.