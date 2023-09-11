Вели под руки: Филипп Киркоров напугал поклонников состоянием после операции

Филипп Кикроров после пластической операции с трудом стоит на ногах, об этом сообщает «7Дней.ru».

В День города певец выступал на одном из праздничных концертов. Впрочем, на свое выступление он опоздал. На одном из роликов, размещенном в соцсетях, видно, как поп-короля под руки вынуждены выводить на сцену несколько охранников.

Это видео напугало фанатов Киркорова. Многие заметили, что 56-летний певец передвигался слишком неуверенно. На фоне недавно прошедшей пластической операции у Тимура Хайдарова, кто-то даже предположил, что здоровье Киркорова подорвано.

«Как бабулю за ручки держат», «Смешной такой. Как на ходулях», «Вячеслав Зайцев вспомнился со своей свитой охраны», «Че с ним?! Неужели от последствий операций совсем двигаться не может», «Как будто ему тяжело ходить», «Его ведут, чтобы он не упал в спешке», — написали в комментариях удивленные фанаты.

Напомним, Филипп Киркоров сделал сразу несколько пластических операций в клинике Тимура Хайдарова. Звездный хирург избавил певца от лишнего жира, сделал ему рельефный пресс и грудь.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров в очередной раз проигнорировал Аллу Пугачеву. Певец не назвал Примадонну среди тех, кому он благодарен за развитие карьеры.