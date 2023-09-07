Не назвал: Филипп Киркоров в очередной раз проигнорировал Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров не назвал имя Пугачевой среди артистов, которые помогли ему в карьере, об этом сообщает News.ru.

Певец принял участие в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» и ответил на вопросы журналистов. Один из них касался людей, которые помогли Киркорову подняться по ступенькам российского шоу-бизнеса.

«Мне очень посчастливилось в жизни — встречать ярких талантливых людей, которые в разные годы протягивали мне руку помощи и очень сильно поддерживали», — объяснил Киркоров.

Среди тех, кто особенно помог Киркорову, певец выделил композиторов. Именно они написали ему хиты, которые гремели на всю страну: «Атлантида», «Ты, ты ты» и другие.

«Илья Резник, Леонид Дербенев... Другие поэты, и композиторы, и продюсеры. Они верили в меня, подавали мне руку и поддерживали», — рассказал певец.

Интересно, что бывшую супругу Аллу Пугачеву среди тех людей, кому он благодарен за поддержку, певец не назвал. Ранее в прессе ходили слухи о ссоре Пугачевой и Киркорова. Впрочем, артисты не подтверждали эту информацию, а Киркоров объяснял, что он дружит с Примадонной на расстоянии из-за повышенного внимания прессы.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Настя Ивлеева рассказала о встрече с «худенькой и кучерявой» Пугачевой. Блогершу тогда сильно удивила внешность Примадонны.