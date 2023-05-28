Алла Пугачева успокоила затравленную хейтерами Юлию Высоцкую

Алла Пугачева поддержала Юлию Высоцкую, на которую интернет-пользователи напали из-за передачи с кулинарными рецептами «Едим дома!».

Примадонна оставила в микроблоге актрисы Юлии Высоцкой «сердечные» эмодзи. Вероятно, так певица решила успокоить телеведущую от нападок хейтеров.

В своем посте Высоцкая написала, что ей посчастливилось встретить много хороших людей, передает Газета.Ru.

«Спасибо! Добрые слова, мысли и пожелания возвращаются бумерангом», — призналась Высоцкая.

Отметим, что в комментариях поддержку выразила не только Алла Пугачева, но и актрисы Ирина Старшенбаум и Марина Хэндс.

Ранее мы писали, что произошло с Аллой Пугачевой в Израиле, после чего врачи бьют тревогу.