«Вела себя как королева»: звезды телешоу отказываются работать с Пугачевой

Певицу Аллу Пугачеву считают не только Примадонной российской эстрады, но и женщиной с доброй душой. Ее очень любят поклонники, которые пишут ей сотни позитивных комментариев. Но модный хореограф Мигель рассказал всю правду о сложном характере артистки, с которой просто невозможно работать из-за негатива.

Телеведущая Юлия Меньшова опубликовала интервью с танцовщиком, который активно сотрудничать с Пугачевой в 2004 году. Мигель сблизился с певицей во время съемок проекта «Фабрика звезд». Они работали вместе, а потом неожиданно поссорились. Теперь мужчина с негативом отзывается о звезде. Но согласен, что она очень талантлива.

«Я понимаю ее сценическую органику – она мне чужда. Все это нарочито эстрадное, и я понимаю все эти приемы, которыми она пользуется до сих пор, и они для меня не являются чем-то волшебным. В плане музыки она мне дала многое: я рано начал слушать музыку и меня восхищало ее пение», – поделился хореограф.

Мигель признался, что близкого общения с Примадонной не получилось. Все из-за характера артистки.

«С ней было тяжело на съемках «Рождественских встреч», она вела себя как королева, выдвигала дикие условия, позволяла себе неприличные вещи, унижала людей, после этого я отказался с ней работать. Негативное впечатление от последней работы с Пугачевой стерло весь прежний позитив», – заявил мужчина.

Мигель отметил, что после подобных ситуаций совсем перестал работать со звездами эстрады. Он разочаровался во многих из них.

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