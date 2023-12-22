«Такого опыта у меня никогда не было»: Руденко рассказал о творческом кризисе

Российский актер Анатолий Руденко раскрыл подробности съемочного процесса сериала «Триггер». Слова артиста приводит Teleprogramma.pro.

По словам артиста, из-за специфики проекта съемочная группа сталкивалась с различными трудностями, даже во время создания простых на первый взгляд сцен.

«Ты адаптируешься в моменте, но нервная система все равно имеет свои ограничения. И я стал путать текст — много объектов внимания, очень сложно было все это учесть. Такого опыта у меня никогда не было и, возможно, больше никогда и не будет», — сказал Руденко.

Кроме того, актер признался, что испытывает дополнительный стресс из-за невозможности проводить достаточно времени с близкими из-за работы. Так, у звезды «Триггера» есть дочь Милана, которая большую часть времени проводит с мамой. Руденко добавил, что в определенный период жизни он был вынужден обращаться к психологу, чтобы справиться с появившимися сложностями. Он уточнил, что периодически сталкивается с перегоранием.

«Конечно, такие дни случаются у каждого человека, а у актеров это происходит чаще всего», — заявил Руденко.

Артист объяснил, что он нуждается в отдаче от зрителей, поэтому каждый раз, когда ему кажется, что фанаты недостаточно высоко оценили тот или иной проект, впадает в апатию. При этом Руденко добавил, что положительная реакция от поклонников зачастую спасает его от «промежуточной депрессии».

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