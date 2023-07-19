Веки не закрываются, а ноги еле ходят: всплыли подробности о состоянии Валерия Леонтьева

Поклонники Валерия Леонтьева, который сейчас находится в США, начали переживать за здоровье артиста. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В Сети активно обсуждают, что у 74-летнего Леонтьева с трудом закрываются веки и еле ходят ноги. Некоторые особенно преданные фанаты говорят, что певец уже перенес несколько сложных операций, однако недуг не отступил.

Родственники артиста поспешили успокоить взволнованную публику. Они утверждают, что с Валерием все в порядке, он живет в своем доме в Майами и на большой сцене практически не появляется.

А вот вопрос, когда певец наконец вернется на родину, пока остается без ответа.

Ранее мы писали, что у 39-летней актрисы Екатерины Волковой появился тайный воздыхатель. В социальных сетях кинозвезда выложила видеоролик, в котором показала подписчикам шикарный букет из тридцати трех пионов. Цветы привезли прямо к служебному входу театра МХАТ имени Горького.