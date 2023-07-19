Актриса Екатерина Волкова похвасталась в соцсетях роскошным букетом от тайного поклонника

Актриса Екатерина Волкова выложила в социальные сети видео с букетом от тайного поклонника. Об этом сообщает «Вокруг ТВ», ссылаясь на микроблог звезды.

Екатерина считается одной из самых красивых артисток отечественного кинематографа. Она смогла построить блестящую карьеру, только вот личная жизнь у нее пока не складывается.

За плечами 39-летней знаменитости два брака. С последним мужем Эдуардом Лимоновым Екатерина Волкова разошлась из-за неприспособленности писателя к быту в семейной жизни. В 2015 году актриса сошлась с бизнесменом Василием Дюжевым, но отношения продлились недолго.

Недавно Волкова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором показала подписчикам роскошный букет из тридцати трех пионов. Цветы привезли к служебному входу театра МХАТ имени Горького.

«Незнакомец, отзовись! Очень приятно, а запах это просто что-то невероятное. Запах сплетен и интриг», – сказала артистка.

Ранее мы писали, что Татьяна Арнтгольц разденется перед камерой, только если режиссер сможет привести убедительные аргументы.