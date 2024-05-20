«Веет доброй аурой»: семья Олега Янковского собралась вместе в годовщину его смерти

20 мая в этом году исполняется 15 лет, как ушел из жизни народный артист СССР Олег Янковский. По случаю этой даты представители семьи Янковских собрались вместе. Редким кадром в личном блоге поделился сын актера Филипп Янковский.

Сегодня актер Филипп Янковский и его сын Иван заняты во многих проектах и часто снимаются в кино. Так, сын Олега Янковского исполнил главную роль в фильме «Иван Денисович» Глеба Панфилова по мотивам рассказа А.И. Солженицына, а также снялся в сериалах «Черное облако», «Прелесть», Волшебный участок». Иван Янковский сыграл в фильмах «Огонь», «Чемпион мира», «Текст», а также в сериалах «Слово пацана» и «Фишер».

Несмотря на плотные графики, Филипп и Иван Янковские стараются часто собирать вместе родных. 20 мая семья также решила выбраться на обед. Филипп Янковский опубликовал в личном блоге фото родных, подписав его: «Семья». На снимке можно увидеть Ивана Янковского с супругой, актрисой Дианой Пожарской. Также в кадре появились дочь Филиппа Янковского Елизавета и его жена, актриса Оксана Фандера. Сам артист остался за кадром, но поблагодарил всех в комментариях за теплые слова в адрес его родных.

«Как невероятно похожи Оксана и Диана», «Просто очаровательная семья», «Доброй аурой веет от этой фотографии», — написали в комментариях поклонники Филиппа Янковского.

Напомним, Олег Янковский ушел из жизни 20 мая 2009 года. Причиной смерти народного артиста СССР стала онкология, с которой он боролся нескольких лет. Актер известен по ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Мой ласковый и нежный зверь» и других.

Ранее сообщалось о том, что Иван Янковский трогательно почтил память знаменитого деда в день его юбилея и опубликовал редкий снимок из семейного архива.