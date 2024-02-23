Иван Янковский трогательно почтил память знаменитого деда: «Скучаю, люблю»
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Известному российскому актеру и кинорежиссеру Олегу Янковскому могло бы исполниться 23 февраля 80 лет. Его внук Иван Янковский опубликовал обращение к деду в честь его юбилея.
Иван обратился к деду на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
«С юбилеем, деда! Скучаю, люблю. Светлая память», — написал он, опубликовав редкий снимок из семейного архива.
Актер привел в пример слова Андрея Платонова «В работе есть исход душе». По его словам, счастье заключается в любимом деле, чудесной семье и хорошей роли. Иван вспомнил последнюю улыбку дедушки при прощании с ним.
«Его фирменная улыбка смотрела на меня и пыталась сказать мне, что, мол, будь лучше меня, старайся успеть то, что не успел я. Овладей тем, что у меня не получилось. Я вот и стараюсь…», — добавил Иван Янковский.
Он пояснил, что стоит за свою семью, которая для него «все».
Поклонники не остались в стороне и написали массу хвалебных слов в адрес ушедшего из жизни артиста. Они назвали Олега Янковского «актером от бога», «талантливым, мудрым, настоящим мэтром», «образцом породы аристократизма».
Олег Янковский умер в 2009 году в результате рака поджелудочной железы. Актеру было 65 лет.
Ранее мы писали, что Олег Янковский собирался отказаться от звания народного артиста СССР.