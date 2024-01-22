Ведущую Татьяну Арно заподозрили в помолвке с главврачом «Коммунарки» Проценко

Телеведущую Татьяну Арно заподозрили в серьезном романе с главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко. На безымянном пальце журналистки заметили кольцо, так что, вероятно, у них уже состоялась помолвка. Об этом стало известно Telegram-каналу «Героиня Татлера».

Слухи о том, что Арно начала встречаться с известным медиком, ходят давно. Пару неоднократно замечали вместе, но официальных подтверждений не поступало. Недавно ведущая вновь появилась в компании Проценко. Они прогуливались в столичном ЦУМе. «Кольцо на том самом пальце — сияло», - отметил автор поста.

Отметим, что врач был женат. Но, по всей видимости, он все-таки поставил точку в отношениях с бывшей супругой ради новой возлюбленной. Впрочем, ни Арно, ни Проценко по-прежнему комментариев по поводу романа не дают.

Следует сказать, что у Татьяны уже было большое количество романтических отношений. Среди ее бойфрендов числились переводчик Вячеслав Чичварин, предприниматель Александр Мамут, бизнесмен Амиран Лагвилава, медиаменеджер Андрей Ходорченков. Один раз журналистка даже дошла за ЗАГСа с избранником – музыкантом Кириллом Ивановым. Однако брак продлился совсем недолго. Вскоре после свадьбы супруги развелись.

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