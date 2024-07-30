Ведущую Ксению Бородину заподозрили в романе с участником шоу «Последний герой». Об этом сообщает PeopleTalk.

Ксения Бородина стала ведущей очередного сезона шоу «Последний герой» — во время одного из выпусков соплеменники собирались выгнать блогера Николая Сердюкова. Однако осуществить задуманное им не удалось — Бородина воспользовалась личным иммунитетом, который отдала молодому человеку. В итоге шоу покинула Александра Маслакова.

Уже тогда некоторые зрители подумали, что между Сердюковым и Бородиной есть некие отношения вне кадра. Позже эти слухи только подтвердились — на кадрах отдыха в Турции, где телеведущая развлекалась вместе с Катей Жужей и ее мужем, внезапно оказался Николай Сердюков.

Интересно, что позже знаменитость опубликовала фото роскошного букета красных роз. Ни Бородина, ни Сердюков пока не комментируют слухи о возможном романе.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала о пагубной зависимости.