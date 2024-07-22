«Пока позволяю себе это»: Ксения Бородина рассказала о пагубной зависимости

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина призналась, что снова начала курить. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, она сорвалась и вернулась к пагубной привычке спустя два года. В то же время звезда «Дома-2» назвала себя волевым человеком, который сможет бросить курить, если захочет.

«Я опять начала курить, спустя два года. Скажу вам это. Сорвалась... Ненавижу этот запах сигарет. Даже рядом не могла стоять с людьми, кто курит. А потом все как в тумане. Но я свою силу воли знаю. Захочу — и сразу брошу. Пока позволяю себе это», — поделилась Бородина.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся появилась на свет в 2009 году. Ее отцом является бизнесмен Юрий Будагов, с которым блогерша рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона родилась в 2015-м от предпринимателя Курбана Омарова. В 2021-м супруги разошлись.

Ранее Бородина рассказала, что ей «очень не хватает» погибшего в 27 лет музыканта Лени Нерушенко.