Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности от Николая Сердюкова

Ксения Бородина опровергла новости о беременности от Николая Сердюкова. Об этом стало известно из соцсетей.

Слухи о беременности Ксении Бородиной ходят еще с момента ее знакомства с мужем Николаем Сердюковым. Однако никаких подтверждений этому нет. Каждый раз поклонники телеведущей видят то выпирающий живот, то читают между строк.

В очередной раз Бородину заподозрили в беременности во время совместного путешествия с Сердюковым в Италию. Однако знаменитость поспешила успокоить публику.

«Все думали, что она беременна после свадьбы, а она просто любит поесть», — подписала фото она.

Напомним, свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова состоялась в июне 2025 года в подмосковной усадьбе «Вилла Микетти». На торжество пришли звездные гости: Владимир Пресняков, Zivert, Akmal' и Artik & Asti.

