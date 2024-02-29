Ведущий Тигран Кеосаян предрек грустный конец Ксении Собчак. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Актер и телеведущий Тигран Кеосаян вспомнил о недавнем суде над сотрудниками Ксении Собчак. Напомним, Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева приговорили к семи годам заключения по обвинению в вымогательстве денег через анонимные Telegram-каналы.

По мнению Кеосаяна, он удивился тому, что Ксения Собчак в очередной раз вышла сухой из воды.

«В чем ужас? Просто количество выползаний из разных ситуаций этого существа, как мне кажется, превысило все санитарно-гигиенические нормы на квадратный сантиметр. Мне кажется, Ксения Анатольевна должна понимать, что конец ее очень грустный», — рассказал он.

Телеведущий добавил, что героям интервью Собчак опасно ходить к ней на беседы — многие из них становятся иноагентами.

«Почему у нее такая неприкасаемость? Только она не стала иноагентом. Мне кажется, человек просто заигрался», — заключил он.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала, как Ксения Собчак относится к своим сотрудникам.