«Как к животным»: Волочкова раскрыла отношение Собчак к сотрудникам

Анастасия Волочкова рассказала, как Ксения Собчак относится к своим сотрудникам. Об этом она сообщила в шоу «Ты не поверишь!».

Балерина вспомнила случай, когда Ксения Собчак брала интервью у нее дома. По ее словам, сразу после окончания съемок, журналистка уехала, а Волочкова решила накормить ее сотрудников, которые проработали весь день.

Тогда-то работники Собчак и рассказали Волочковой о непростых отношениях с начальницей.

«Они рассказали, что Ксюша не может даже имен их выучить за столько лет совместной работы, ни разу не спросила, как наши дела, относится к нам как к животным. Это то, что сказала ее команда», — рассказала она.

Балерина добавила, что ей было стыдно за Собчак после выхода интервью.

«Единственное, в чем я ее вижу, это роль в моем шоу. Роль провокатора, интригана и крысы», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова назвала певицу Катю Любомскую «никому не интересной тетей».