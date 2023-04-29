Ведущий телепередачи «Фазенда» Сергей Колесников скончался в Москве

Сергей Колесников, наиболее известный по телепередаче «Фазенда», ушел из жизни. Ведущего госпитализировали в институт Склифософского, но врачи не смогли его спасти.

Сын знаменитости, Иван Колесников, подтвердил информацию. Причиной смерти он назвал инсульт.

Отмечается, что звезде боевика «Крепкий орешек», сериалов «Дальнобойщики» и «Сыщики-4» было 68 лет.

У полюбившегося зрителями рассказчике о дачной жизни осталось два сына и три внучки.

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