Ведущий «Спокойной ночи, малыши!» дважды победил рак на последней стадии

Артист Юрий Григорьев, запомнившийся зрителям как дядя Юра из программы «Спокойной ночи, малыши!», рассказал, что дважды победил онкологическое заболевание. Телеведущему удалось выздороветь, несмотря на рак последней стадии.

О страшном диагнозе Григорьев впервые узнал в 2019 году — тогда артисту диагностировали тяжелую форму рака простаты. Юрий прошел необходимое лечение, но год назад у него случился рецидив — очередные анализы показали увеличение, но, к счастью, небольшое.

70-летний артист рассказал, что пришел к врачу на четыре дня позже. И это повлияло на ситуацию.

«Эти четыре дня существенно сказались. И врач меня предупредил: на будущее имейте в виду — день в день. Ровно 30 суток действует это лекарство, которое нужно было колоть. На 31-й день у вас начинается ухудшение», — объяснил Юрий в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Григорьев был ведущим «Спокойной ночи, малыши» на протяжении 20 лет. В начале 2000-х артист пропал с экранов — его решили заменить. С тех пор Юрий начал играть в Молодежном театре.

Ранее 40-летний актер Роман Попов рассказал об осложнениях рака и частичной потере слуха.