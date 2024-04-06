Ведущий шоу «Своя игра» Петр Кулешов назвал необычную причину возникновения мантий на игроках

Петр Кулешов заявил, что мантии в «Своей игре» появились из-за бедности участников. Об этом сообщает Газета.Ru.

Бессменный ведущий шоу «Своя игра» дал большое интервью, приуроченное к 30-летнему юбилею интеллектуальной программы. Первый выпуск шоу вышел 7 апреля 1994 года. С тех пор постоянным атрибутом участников является черная мантия.

По словам Петра Кулешова, этот предмет гардероба был придуман после того, как некоторые участники первых выпусков приходили в неподобающей одежде.

«Мантии появились потому, что в 90-х девять из десяти игроков требовали того, чтобы их переодели», — рассказал он.

При этом Кулешов добавил, что у программы была и социальная миссия — сделать богаче умных людей.

«Потому что в те времена деньги, которые выигрывали участники, ощутимо влияли на их жизнь», — объяснил он.

Ведущий также рассказал, что в разные годы в игре разыгрывались разные суммы призового выигрыша. Изначально он составлял 9 кг купюр и монет.

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