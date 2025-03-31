«Специальный пиар-ход»: продюсер раскрыл причины удаления новой песни Пугачевой

Продюсер Дворцов назвал удаление песни Пугачевой пиар-ходом со стороны певицы. Об этом стало известно «Страстям».

На днях в соцсетях появился отрывок новой песни Аллы Пугачевой, которая была посвящена Великой Отечественной войне. Однако почти сразу же новое творчество певицы пропало из Сети. Чуть позже команда Пугачевой заявила, что официальный релиз ожидается 11 апреля.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, подобные действия похожи на умелый пиар-ход со стороны певицы.

«Конечно, этот интерес подогревает вся ее команда. В том числе, я предполагаю, Нателла Крапивна, которая ей также помогает в определенных музыкальных делах. То, что сначала песню загрузили, потом удалили, а в итоге сказали, что 11 апреля выйдет — это специальный пиар-ход», — заявил он.

Дворцов добавил, что патриотическую песню Пугачева выпустила не случайно — она приурочена к юбилею Победы.

«Так как этот год для Великой Победы будет юбилейным, соответственно, Алла Борисовна решила немножко о себе напомнить через музыку для своей аудитории и для нашей любимой страны», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что лицо Аллы Пугачевой стерли из фильма «Ледокол» на российском телевидении.