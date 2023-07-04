Ведущий Николай Дроздов вышел на связь после перелома ребер и рассказал о своем состоянии

Телеведущий Николай Дроздов поделился с журналистом Пятого канала состоянием своего здоровья после перелома ребер, который он получил в прошлом году.

«Все улучшается. Я в самой лучшей клинике», — сообщил зоолог.

По словам врачей, Дроздов полностью восстановится к середине лета этого года. Сейчас он под контролем медиков проходит реабилитацию.

Напомним, в конце прошлого года Дроздов получил перелом ребер после падения. Ученый поскользнулся, выходя из машины. Однако обратиться в медицинское учреждение он решил лишь спустя несколько дней.

После двух недель, проведенных в больнице, он остался в инвалидной коляске. В настоящий момент он все еще с трудом может дышать и говорить.

По словам врача Андрея Кондрахина, чем старше человек, тем сложнее проходит период реабилитации. Эксперт не скрывает: после переломов ребер человек не может дышать без боли. Несмотря на это, у Дроздова есть все шансы вернуться к прежней жизни.