Не может дышать без боли: какое будущее ждет 86-летнего Николая Дроздова после переломов ребер

В последнее время все внимание публики приковано к 86-летнему Николаю Дроздову. Не так давно телеведущий заявил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Полгода назад из-за неудачного падения Дроздов получил переломы восьми ребер. Травма привела к тому, что теперь телеведущий не может полноценно дышать: одно ребро пробило ему легкое. В эксклюзивной беседе с Пятым каналом врач Андрей Кондрахин сообщил, есть ли у знаменитости шанс на восстановление.

По словам эксперта, чем старше человек, тем сложнее проходит период реабилитации. Также врач не скрывает: после переломов ребер человек не может дышать без боли. Несмотря на это, у Дроздова есть все шансы вернуться к прежней жизни. Для этого телеведущему необходимо выполнять дыхательную гимнастику.

«Если у него какой-то дефект с костным образованием, у него могут сохраняться боль и неприятные ощущения при дыхании. При хорошей реабилитации все можно исправить», — резюмировал специалист.

Ранее мы писали о том, что у Дроздова появились осложнения после переломов ребер. Подробности смотрите в этой статье.