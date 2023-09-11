Ведущий Иван Ургант вернулся в Санкт-Петербург и посетил музей «Полторы комнаты»

Телеведущий Иван Ургант раскрыл свое нынешнее местоположение. Он опубликовал снимок, сделанный в музее Санкт-Петербурга.

Ургант посетил музей «Полторы комнаты» поэта Иосифа Бродского. Ведущий разместил в соцсетях соответствующий снимок и подписал ее строчками из произведения «Мы застываем в разных позах…».

Ургант запечатлен в джинсовой куртке и светлых брюках. Телеведущий носит густую бороду.

Подписчики отметили, что им очень не хватает Урганта-ведущего, и поклонники соскучились по нему. Кто-то спрашивал: «А вы разве не сбежали за границу?» Однако Ургант не реагировал на комментарии и не давал ответы на вопросы интернет-пользователей.

Ранее появилась информация о начале налоговой проверки в отношении Урганта. Говорилось, что, якобы, он не декларирует гонорары от ведения свадеб и вечеринок. Однако в ФНС опровергли сообщение о проверочных мероприятиях.