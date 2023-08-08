Ведет свадьбы и вечеринки, но не декларирует гонорары: в ФНС ответили, находится ли Ургант в поле зрения ведомства

Налоговая проверка в отношении ведущего Ивана Урганта сейчас не проводится. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе, комментируя информацию о том, что знаменитость, якобы, попала в поле интересов ведомства.

«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», - сказали в пресс-службе ФНС в ответ на вопрос РИА Новости.

Напомним, появилась информация, что Урганта проверяют из-за получения гонораров за свадьбы и закрытые вечеринки. Утверждалось, что ведущий не декларирует эти доходы. Ситуацией, якобы, заинтересовались налоговики.

Напомним, с 2022 года его программа «Вечерний Ургант» исчезла из эфирной сетки. Ведущего стали часто видеть за границей.

Недавно его отец Андрей Ургант озвучил планы уехавшего из России сына. По его словам, за рубежом ведущий точно не останется, а путешествия демонстрируют желание Урганта показать семье «максимальное количество интересного». Любые проекты, в которых задействуют ведущего, будут в Москве.