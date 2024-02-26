Ведущий «Доброго утра» Тимур Соловьев развелся с женой и нашел новую возлюбленную

Телеведущий Тимур Соловьев, известный зрителям по передаче «Доброе утро», расстался с женой. Об этом он сообщил в беседе с изданием Voice.

Никаких подробностей развода звезда Первого канала раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что решение о разрыве было принято уже давно, просто это не афишировалось.

«Мы давно не вместе», - заявил Соловьев.

Кроме того, Тимур признался, что после расставания с супругой не остался один. Он смог вновь влюбиться, и сейчас в его жизни есть важный для него человек. О том, кто она такая, телеведущий не захотел рассказывать. Но поделился, что поздравит ее с 8 марта, как и дочь, и маму.

Напомним, что Соловьев был женат на Анне Башмет три года. Они сыграли свадьбу в 2020 году, а после у пары родилась дочь Сияна. Все это время Тимур постоянно публиковал фотографии и видео с супругой и ребенком, однако в один момент кадры пропали из его личного блога. Тогда фанаты и заподозрили, что в семье случился разлад.

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