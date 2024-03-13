Ведущий «Доброго утра» Бабаев женился на молодой девушке после смерти супруги

Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев женился на молодой девушке после смерти супруги. Новая избранница знаменитости младше него на 14 лет. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail.ru».

Бабаев потерял супругу Ирину три года назад. Она умерла от коронавирусной инфекции. У пары осталось двое детей – сын и дочь.

В конце августа прошлого года Сергей и его новая избранница сыграли свадьбу. Вначале телеведущий беспокоился, как дети примут его новую любовь. Возможно, им потребовалось время, чтобы принять выбор отца, но со временем все наладилось.

«Я на протяжении многих лет преподавал в Школе Первого канала. В 2022 году группа набралась — четыре девушки. У меня как-то сразу сердце зашлось: а вдруг кто-то из них — моя судьба? Так и оказалось. Юля мне сразу очень понравилась. Мы больше года встречались, потом я сделал ей предложение, и 31 августа мы поженились», – поделился мужчина.

Юлия часто публикует фотографии с мужем и публично признается ему в любви. Недавно она с нежностью поздравила спутника с днем рождения.

Известно, что она из Курска, где работала ведущей прогноза погоды. После переезда в Москву она шесть лет была учительницей в школе, вела русский язык и литературу. Сейчас перешла преподавать в колледж предпринимательства. По словам Сергея, избранница хочет вернуться на телевидение, но пока нет возможности это сделать.

Пользователи Сети не раз отмечали, что Сергею очень повезло с избранницей.

Ранее мы писали о том, что новая богатая жена вдовца певицы Валентины Легкоступовой заявила, что не будет заключать с ним брачный договор для сохранения миллионов. Марина Олейник заверила, что полностью доверяет супругу, поэтому не хочет заниматься делением имущества.