«Никаких брачных договоров»: новая жена вдовца Легкоступовой готова отдать ему свои миллионы после смерти

Новая богатая жена вдовца певицы Валентины Легкоступовой заявила, что не будет заключать с ним брачный договор для сохранения миллионов. Марина Олейник заверила, что полностью доверяет супругу, поэтому не хочет заниматься делением имущества.

По словам возлюбленной Юрия Фирсова, она давно не чувствовала себя настолько счастливой, как в новом браке. Она отметила, что любит избранника и знает, что это взаимно. Отрицает Марина и то, что яхтсмен с ней только из-за денег, ведь не секрет, что она крайне обеспеченная женщина.

«Никаких брачных договоров у нас с Юрой не будет. Если Господь допустит, что я уйду из жизни первая, то Фирсов распорядится, как должно быть со всем», - заявила Олейник в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Сам Фирсов утверждает, что ему не нужны миллионы жены. Он заверил, что сам в состоянии обеспечивать и себя, и семью. По его словам, у них с Мариной настоящая любовь, и он счастлив, что встретил ее после того, как смог справиться с уходом Легкоступовой.

Ранее вдовец Валентины Легкоступовой привел новую жену на могилу певицы.