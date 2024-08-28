Ведущий Андрей Малахов зарегистрировал новый канал

52-летний телеведущий Андрей Малахов открыл юрлицо и зарегистрировал новый канал. Он числится генеральным директором.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Малахов зарегистрировал ООО «ТВ Хит Премьер». Уставной капитал составляет 100 тыс. рулей. В новой компании ему принадлежат 50% от общей доли.

Источник сообщает, что компания займется деятельностью в области ТВ-вещания и исполнительских искусств. Через юрлицо возможна продажа газет и журналов.

Ранее Малахов рассказывал об учительнице из Апатитов, которая просила купить его иголку для проигрывателя. Однако ведущий не успел выполнить просьбу педагога – женщина умерла. Малахов до сих пор вспоминает ее, проходя мимо квартиры, и корит за то, что не сделал, о чем просила учительница.