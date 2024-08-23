«Почему я не успел?»: Андрей Малахов рассказал об учительнице, чью последнюю просьбу он так и не исполнил

Андрей Малахов корит себя за то, что не успел исполнить последнюю волю учительницы. Об этом он рассказал в эфире шоу «МАЛАХОВ».

Телеведущий вспомнил, что во время того, как он жил и учился в Апатитах, регулярно разыгрывал соседку по дому вместе с другом DJ Грувом.

«Мы с Грувом любили нажимать на кнопку ее звонка. Она из квартиры кричала: „Я голая, сейчас открою“. А мы хохотали, пока бежали до первого этажа», — рассказал он.

Спустя много лет Малахов приехал в родной дом и застал соседку, которая работала учительницей музыки в его школе — она попросила ведущего купить ей иголку для проигрывателя.

«И вот приезжаю я два года назад, узнаю, что соседка сломала шейку бедра и перестала ходить. Тогда она попросила меня купить иголку для проигрывателя. Просьбу запомнил, но пока покупал, пока приехал к ней… она уже умерла», — рассказал Малахов.

В итоге ведущий до сих пор вспоминает женщину, когда проходит мимо ее квартиры. Малахов рассказал, что родные учительницы выбросили все ее вещи на помойку и продали жилплощадь.

«Как же так? Почему я не успел? Почему так произошло?» — задавался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов не пришел в суд по иску челябинского экс-губернатора.