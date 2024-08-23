Ведущего «От винта!» оштрафовали и лишили водительских прав

Российского актера озвучивания Бориса Репетура оштрафовали после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что 66-летний артист был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

Репетуру назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. При этом неизвестно, какой именно проступок совершил актер озвучивания.

Борис Репетур известен в качестве «закадрового голоса» многих российских телепрограмм, он озвучил примерно тысячу рекламных роликов. В 1995-1998 годах вместе с Антоном Зайцевым вел передачу о компьютерных играх «От винта!», после чего периодически возвращался к аналогичной должности в других похожих проектах.

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