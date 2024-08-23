Внука Аллы Пугачевой поймали в России на превышении скоростного режима

Внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова оштрафовали за превышение скорости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сын Кристины Орбакайте от брака с предпринимателем Русланом Байсаровым неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как выяснили журналисты, Дени Байсарова пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве. Всего внук Пугачевой нарушил ПДД на 2500 рублей. Все эти штрафы он оплатил.

Несмотря на слухи о том, что 26-летний сын Орбакайте уехал из России после мобилизации и якобы не возвращался, первые штрафы числятся от марта текущего года. Это может означать, что Байсаров примерно в это время вернулся в Россию.

По информации журналистов, приехать в страну он мог из-за убыточного бизнеса — в Москве у Байсарова рекламная компания «Аутерра», которая потерпела убытки на 2,2 миллиона рублей.

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