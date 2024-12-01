Ведущего Алексея Пивоварова* задержали в аэропорту Узбекистана

Ведущего Алексея Пивоварова* (признан иноагентом на территории РФ) задержали в аэропорту Узбекистана. Об этом сообщает RTVI.

28 ноября Алексей Пивоваров* сообщил в своих соцсетях, что он приехал вместе со своей редакцией в Узбекистан для съемки авторского материала.

1 декабря появились новости о задержании журналиста и его съемочной группы в городе Нукусе. Поводом для этого стало заявление в правоохранительные органы от местного жителя. В чем конкретно обвиняют Пивоварова*, неизвестно. Сейчас он вместе с командой находится в отделении МВД.

Известно, что силовики требуют от журналистов показать содержимое мобильных телефонов.

Ранее мы писали о том, что автоблогера Гаджи Гаджиева задержали за наезд на девушку с ребенком.

*признан иноагентом на территории РФ.