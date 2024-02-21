Ведущая Юлия Высоцкая заявила о нежелании возвращаться в Россию. Об этом сообщает The Voice.

Юлия Высоцкая улетела в отпуск на Мальдивы вместе с супругом Андреем Кончаловским. Уже неделю она отдыхает на островах в элитном отеле. Ведущая кулинарного шоу призналась, что тяжело переживает длительные перелеты, поэтому не хочет возвращаться домой.

«Помогите! Не хочу уезжать! Но у меня всегда так: как только представлю все эти сборы, долгий ночной перелет, смену часовых поясов и акклиматизацию, думаю, да зачем это вообще все нужно. Я таких путешествий, скажу честно, боюсь и долго собираюсь с духом», - объяснила она.

Несмотря на переживания, Высоцкая заявила, что Мальдивы ей понравились. Она похвалила высокий сервис и отметила качество блюд в местных ресторанах.

«Уезжать очень не хочется, но что делать, надо. Зато, я уверена, что энергия, которой я зарядилась, будет использована с чувством, с толком, с расстановкой, и хватит ее надолго», - добавила ведущая.

Ранее мы писали о том, что Юлия Высоцкая проходит пять кругов вокруг острова на Мальдивах.