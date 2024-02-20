«Мы тут с Робинзоном одни»: Юлия Высоцкая рассказала, что проходит пять кругов вокруг острова на Мальдивах

Актриса Юлия Высоцкая назвала супруга Андрея Кончаловского Робинзоном и привела подробности их отдыха на Мальдивах. Супруга режиссера призналась, что ее «затянуло на этом острове».

Деталями отдыха Высоцкая поделилась в соцсетях. Артистка призналась, что сложилось ощущение, будто все специально придумано для них.

«Проснулась-улыбнулась, потом заплыв, потом завтрак», - сообщила она.

Завтрак на Мальдивах подается в любое время, что устраивает Высоцкую. Иногда по утрам она ограничивается одним кофе, а завтракает ближе к полднику. Ежедневно супруги занимаются спортом.

«Пять кругов вокруг острова, 1500 шагов, полный круг, ощущение, что мы тут с моим Робинзоном совершенно одни», - сообщила Высоцкая.

За время отдыха она прочитала одну книгу и взялась за вторую.

«Тишина. Музыка. Разговоры-разговоры. Закат. Аперитив. Еда», - написала она в соцсетях.

Ранее Высоцкая заявила, что семья заставила улететь на Мальдивы, хотя актриса сопротивлялась. Близкие обратили внимание на то, что та много работает.