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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2024, 18:51
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«Мы тут с Робинзоном одни»: Юлия Высоцкая рассказала, что проходит пять кругов вокруг острова на Мальдивах

Высоцкая назвала мужа Робинзоном и запустила подробности отдыха на Мальдивах.
«Мы тут с Робинзоном одни»: Юлия Высоцкая рассказала, что проходит пять кругов вокруг острова на Мальдивах

© Tsvetkova Ekaterina / East News

Актриса Юлия Высоцкая назвала супруга Андрея Кончаловского Робинзоном и привела подробности их отдыха на Мальдивах. Супруга режиссера призналась, что ее «затянуло на этом острове».

Деталями отдыха Высоцкая поделилась в соцсетях. Артистка призналась, что сложилось ощущение, будто все специально придумано для них.

«Проснулась-улыбнулась, потом заплыв, потом завтрак», - сообщила она.

Завтрак на Мальдивах подается в любое время, что устраивает Высоцкую. Иногда по утрам она ограничивается одним кофе, а завтракает ближе к полднику. Ежедневно супруги занимаются спортом.

«Пять кругов вокруг острова, 1500 шагов, полный круг, ощущение, что мы тут с моим Робинзоном совершенно одни», - сообщила Высоцкая.

За время отдыха она прочитала одну книгу и взялась за вторую.

«Тишина. Музыка. Разговоры-разговоры. Закат. Аперитив. Еда», - написала она в соцсетях.

Ранее Высоцкая заявила, что семья заставила улететь на Мальдивы, хотя актриса сопротивлялась. Близкие обратили внимание на то, что та много работает.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский
отдых