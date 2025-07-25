Ведущая Юлия Бордовских показала 26-летнюю дочь, страдавшую анорексией

Телеведущая Юлия Бордовских показала дочь Марию в день ее 26-летия. Известно, что некоторое время назад девушка страдала анорексией.

Трогательный пост, обращенный к дочери, Бордовских оставила в соцсетях. Она опубликовала фото именинницы в нежно-розовом платье и написала: «Мое солнышко и мой цветочек. В добрый путь, к новым высотам, малышка моя».

Бордовских призналась, что с Марией связано «бескрайнее счастье материнства». С появлением дочери, говорит ведущая, началась ее «лучшая жизнь».

«Доченька, сияй и наслаждайся своим кинотворчеством, дружи, люби. А я всегда буду рядом — мамой и другом», — пожелала Юлия взрослой дочери.

В возрасте 14 лет Мария столкнулась с расстройством пищевого поведения. Это произошло после переезда семьи в США. Мама девушки не сразу обратилась к специалистам, а только когда ситуация усугубилась. Сейчас дочь ведущей живет в Москве, снимает фильмы, развивает бренд матери.

Напомним, она родилась в браке Юлии Бордовских и банкира Ивана Бронова. Второй ребенок ведущей – сын Федор – появился на свет от бизнесмена Алексея Кравцова.

Ранее блогер Виктория Боня рассказала, что ее 13-летняя дочь за день заработала 125 тыс. рублей.