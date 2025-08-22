Ведущая Юлия Барановская не смогла заработать на бытовой химии. Ее компания за первый год существования принесла ноль рублей прибыли.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Барановская зарегистрировала компанию в феврале прошлого года. Фирма занимается производством косметики, моющих средств и бытовой химии. Барановской принадлежит доля в размере 70%.

Однако, как пишет «Звездач», компания за год принесла ноль рублей прибыли и выручки.

В июле ведущая оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке с детьми. Они застали толчки, будучи в морском путешествии на катамаране. Барановская рассказывала, что катамаран трясло, будто что-то намоталось на винт, а все скалы, мимо которых они проезжали, стали сыпаться. Ведущая обратила внимание, что даже птицы полетели от берега стаями, стояли пыль и грохот.