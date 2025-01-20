Ведущая Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову «патриархом ТВ» в ее день рождения

Телеведущая Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову «патриархом ТВ» в день ее рождения. 20 января артистке исполнилось 39 лет. Многие звезды шоу-бизнеса, коллеги и родные поздравили именинницу по особенному поводу.

Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала пост в честь праздника и на новых фото позировала в белом платье. Она снялась в окружении воздушных шаров, а в руках у нее был торт. Под публикацией отметились коллеги знаменитости: Виктория Боня, Алсу, Филипп Киркоров, Карина Кросс и другие.

Телеведущая Тина Канделаки решила обратиться к Ольге через свой Telegram-канал. Она назвала артистку «патриархом отечественного телевидения».

«Она настоящая телевизионная дива, которая показывает какой-то нереальный уровень, совершенно новое качество работы со зрителями и слушателями. И да, у нее есть свои люди, и эти люди ее не просто обожают — боготворят», – написала Канделаки.

Брюнетка пожелала Бузовой сиять и блистать. Кроме того, она назвала именинницу большой звездой.

К имениннице также обратился певец Олег Майами. После выхода совместного трека они не раз провоцировали слухи о романе.

«Настоящая, особенная. С днем рождения! Все только начинается», – написал он.

Ранее мы писали о том, что подруга Бузовой сделала заявление о будущем ребенке артистки в ее день рождения.