Ведущая Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову «патриархом ТВ» в ее день рождения
© Starface.ru
Телеведущая Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову «патриархом ТВ» в день ее рождения. 20 января артистке исполнилось 39 лет. Многие звезды шоу-бизнеса, коллеги и родные поздравили именинницу по особенному поводу.
Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала пост в честь праздника и на новых фото позировала в белом платье. Она снялась в окружении воздушных шаров, а в руках у нее был торт. Под публикацией отметились коллеги знаменитости: Виктория Боня, Алсу, Филипп Киркоров, Карина Кросс и другие.
Телеведущая Тина Канделаки решила обратиться к Ольге через свой Telegram-канал. Она назвала артистку «патриархом отечественного телевидения».
«Она настоящая телевизионная дива, которая показывает какой-то нереальный уровень, совершенно новое качество работы со зрителями и слушателями. И да, у нее есть свои люди, и эти люди ее не просто обожают — боготворят», – написала Канделаки.
Брюнетка пожелала Бузовой сиять и блистать. Кроме того, она назвала именинницу большой звездой.
К имениннице также обратился певец Олег Майами. После выхода совместного трека они не раз провоцировали слухи о романе.
«Настоящая, особенная. С днем рождения! Все только начинается», – написал он.
Ранее мы писали о том, что подруга Бузовой сделала заявление о будущем ребенке артистки в ее день рождения.