Ведущая Светлана Зейналова рассказала о воспитании особенной дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Ведущая Первая канала Светлана Зейналова воспитывает дочь Александру. В раннем возрасте девочке поставили диагноз «аутизм». По словам Зейналовой, у 16-летней Александры практически нет времени на отдых даже в выходные дни.

«Вот в субботу в 10 утра у нее была подготовка к ГИА по математике, потом тренировка в спортзале, обязательно час беговая дорожка, затем логопед и еще английский. И только в 6 часов вечера Саша может уединиться с телефоном. Вот так она отдыхает. Злится на меня ужасно, но что делать», — рассказала она.

Телеведущая заявила, что она и сама не умеет отдыхать. При этом современных школьников Зейналова сравнила с «рабами на галерах» из-за того, что они учатся по 12 часов в день.

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