Ведущая свадьбы Алсу и Абрамова в 2006 году Елена Ханга заступилась за предполагаемую любовницу бизнесмена

Телеведущая Елена Ханга вмешалась в скандал вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Журналистка заступилась за предполагаемую любовницу бизнесмена. Напомним, что, по слухам, с ним встречалась модель Анастасия Решетова.

В личном блоге Ханга призналась, что приходится не посторонним человеком звездным супругам. Оказалось, что в 2006 году она вела их свадьбу. Она рассказала, что это было единственное торжество, от которого она не отказалась, так как Алсу и Абрамов казались ей идеальной парой. Поэтому сейчас ей обидно читать новости об их распадающемся браке.

Сообщения о разводе певицы с мужем натолкнули Елену на рассуждения, кто виноват: жена, любовница или муж? Она считает, что нельзя весь негатив посылать только в адрес женщины, которая решила встречаться с женатым мужчиной.

«С чего она должна беречь чьи-то семьи, думать о чужих детях? Хотя никаких клятв, в отличие от семейного мужчины, не давала, в любви не признавалась и ответственности за семью не несла», - заявила Ханга.

Напомним, что разговоры о связи Решетовой с Абрамовым пошли после заявления Алсу. Она сообщила, что модель врет о недопустимости романа с женатым мужчиной. Сама Анастасия слухи не подтверждает.

Ранее в Сети появилась переписка Алсу с предполагаемой любовницей ее мужа.