«Была обязана»: Мария Киселева рассказала, почему ее дочери ушли из спорта

Телеведущая и трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр Мария Киселева рассказала, почему ее дочери ушли из спорта. В интервью Леди Mail синхронистка призналась, что наследницы решили в итоге не идти по ее стопам.

Напомним, что Киселева является депутатом Московской городской думы VII и VIII созыва и основательницей Центра синхронного плавания и Театра на воде. Зрители полюбили ее как ведущую шоу «Слабое звено». Многие знают, что она титулованная спортсменка.

Оказалось, что дочери знаменитости не пошли по ее стопам. И это несмотря на то, что 19-летняя Дарья ранее профессионально занималась синхронным плаванием, а 14-летняя Саша тренировалась у Этери Тутберидзе.

По словам Марии, старшая дочь учится в юридическом университете, а младшая – в гимназии и посещает курсы в МАРХИ. Но звездная мама не расстроилась тому, что девушки не связали свою жизнь со спортом.

«Как мама я была обязана поддержать их решение. Мы с дочками обсуждали все плюсы и минусы того или иного выбора, но последнее слово было за ними. И, что для меня самое важное, о своем решении ни одна из них не пожалела», — объяснила телеведущая.

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