Ведущая Сати Спивакова распродает одежду более чем на 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

63-летняя телеведущая Сати Спивакова выставила на продажу в Сети свои вещи. Знаменитость решила разместить гардероб на специальном сайте, которым пользуются и другие знаменитости. Всего Спивакова продает 46 товаров общей стоимостью 4,4 миллиона рублей.

Интересно, что звезда продает еще и обувь. Самыми дорогими лотами стали кожаные жакеты по 224 тысячи рублей от Louis Vuitton и тренч Dolce & Gabbana за 186 тысяч рублей.

Напомним, Сати Спивакова в 2000 году начала карьеру телеведущей на канале «Культура», с 2001 по 2004 год она вела программу «Сати» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова забросила бизнес по продаже одежды после смерти экс-мужа.