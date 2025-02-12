Ведущая Сати Спивакова распродает одежду более чем на 4 млн рублей
© Starface.ru
Ведущая Сати Спивакова распродает одежду более чем на 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
63-летняя телеведущая Сати Спивакова выставила на продажу в Сети свои вещи. Знаменитость решила разместить гардероб на специальном сайте, которым пользуются и другие знаменитости. Всего Спивакова продает 46 товаров общей стоимостью 4,4 миллиона рублей.
Интересно, что звезда продает еще и обувь. Самыми дорогими лотами стали кожаные жакеты по 224 тысячи рублей от Louis Vuitton и тренч Dolce & Gabbana за 186 тысяч рублей.
Напомним, Сати Спивакова в 2000 году начала карьеру телеведущей на канале «Культура», с 2001 по 2004 год она вела программу «Сати» на Первом канале.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова забросила бизнес по продаже одежды после смерти экс-мужа.