Лишилась миллионных доходов: Анна Седокова забросила бизнес по продаже одежды после смерти экс-мужа

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы поставила на паузу свой бизнес по продаже одежды. Пока неизвестно, возобновит ли работу онлайн-магазин или нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, бизнес Седоковой до «каникул» был довольно прибыльный. За год он приносил около 25 млн рублей и 6 млн рублей чистой прибыли. Но перед Новым годом Анна приняла решение прекратить продажу одежды под своим брендом.

На сайте онлайн-магазина сказано, что заказы временно не оформляются. Пока покупателям предлагают лишь просматривать и выбирать понравившиеся модели. О возобновлении работы обещают сообщить, но отпуск уже затянулся.

Напомним, что сама Анна только недавно начала возвращаться к обычной жизни после смерти бывшего мужа. Она опубликовала видео в Сети, в котором призналась, что пытается жить дальше. Многие поклонники Седокой подчеркнули, что за время отсутствия в медиаполе артистка сильно похудела.

Ранее дело о самоубийстве Яниса Тиммы вернули на проверку следователю.