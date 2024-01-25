Ведущая Регина Тодоренко не стала скрывать, что ее детям требуется лечение. Об этом сообщает «7Дней.ru».

У Регины Тодоренко и Влада Топалова выдался нервный отдых. Во время нахождения в Стамбуле их дети Михаил и Мирослав подхватили кишечную инфекцию.

В соцсетях звезда поделилась, что ей пришлось срочно обращаться в страховую службу, чтобы ее детей отправили на лечение. При этом телеведущая отметила, что последний раз дети болели несколько недель назад.

«Испытание какое-то. Только две недели назад Влад их вылечил, и вот только мы приехали в Стамбул, как снова какой-то кишечный вирус», — написала она.

Тодоренко добавила, что не может заснуть уже третьи сутки.

Отметим, что это не первый случай, когда у детей Регины возникают проблемы на отдыхе. Так, прошлым летом сын Михаил неудачно упал во время отпуска в Турции. Мальчик разбил голову, ему понадобилась помощь врачей.

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