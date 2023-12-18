Ведущая Оксана Федорова поделилась редкой фотографией с супругом
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Известная российская ведущая Оксана Федорова ведет достаточно скрытный образ жизни, однако периодически публикует в соцсетях фотографии со счастливыми моментами из жизни. Об этом пишет «Экспресс газета».
Недавно знаменитость порадовала поклонников редкой фотографией с мужем. На снимке избранник ведущей запечатлен со спины, а Федорова с нежной улыбкой положила голову на его плечо.
В описании к фотографии звезда оставила поздравление супруга с днем рождения, назвав его «самым лучшим».
Известно, что с 2011 года Оксана Федорова состоит в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным. Тем не менее, за все годы совместной жизни ведущая так и не показала лицо избранника фанатам.
У супругов есть двое общих детей. Так, в 2012 году они стали родителями сына Федора, а в 2013 году - дочери Елизаветы.
Ранее Оксана Федорова призналась, что долгое время не считала себя красивой. По словам звезды, она постоянно искала изъяны и комплексовала из-за осанки или выгибающихся в разные стороны ног.