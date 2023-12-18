Ведущая Оксана Федорова поделилась редкой фотографией с супругом

В описании к фотографии звезда оставила поздравление супруга с днем рождения, назвав его «самым лучшим».

Известно, что с 2011 года Оксана Федорова состоит в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным. Тем не менее, за все годы совместной жизни ведущая так и не показала лицо избранника фанатам.

У супругов есть двое общих детей. Так, в 2012 году они стали родителями сына Федора, а в 2013 году - дочери Елизаветы.

Ранее Оксана Федорова призналась, что долгое время не считала себя красивой. По словам звезды, она постоянно искала изъяны и комплексовала из-за осанки или выгибающихся в разные стороны ног.