Федорова призналась, что комплексовала из-за выгибающихся в разные стороны ног

Российская телеведущая Оксана Федорова призналась, что не считала себя красивой: она искала изъяны и комплексовала из-за осанки или выгибающихся в разные стороны ног. Только недавно бывшая «Мисс Вселенная» полюбила себя.

Об этом она заявила в YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

Телеведущая призналась, что ее не смущают изменения во внешности. Более того, она рада, что уже не та, какой была раньше.

«Из-за того, что моя внешность меняется с возрастом, я не переживаю… Я счастлива от того, как выгляжу сегодня», - сказала Федорова.

Прежде ее смущало, что ноги очень гибкие. Но это ощущение прошло, когда ведущая стала заниматься танцами.

«Были моменты, когда мне не нравились ноги, потому что они у меня очень гибкие, в разные стороны выгибаются», - сказала Федорова.

Одно время знаменитость стеснялась своей сутулости. Этот комплекс исчез, когда она занялась вокалом, ведь для пения нужна ровная спина.

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