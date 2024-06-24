Дворецкий из «Моей прекрасной няни» Смолкин впервые высказался о поведении родных умершей Заворотнюк

Актер Борис Смолкин прокомментировал поведение семьи умершей Анастасии Заворотнюк. Он отметил, что считает их решение закрыться об общественности правильным.

Спустя несколько недель после смерти звезды «Моей прекрасной няни» ее коллега решил прервать молчание. Борис, сыгравший в ситкоме дворецкого Константина, заявил, что вовсе не осуждает Петра Чернышева и других родных Анастасии, которые предпочитали не разглашать информацию о ее лечении. Он подчеркнул, что все в такой тяжелой жизненной ситуации сами принимают решения, и близкие Заворотнюк поступили так, как считали нужным.

«В какой-то момент это бремя публичности заканчивается. Перед лицом Бога и болезней все это улетучивается. Дальше люди ведут себя так, как считают нужным. На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», - поделился Смолкин в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ.

Отметим, что новостей о состоянии Анастасии действительно не было на протяжении пяти лет. Ее родственники делали все, чтобы скрыть ее от общественности. И даже те, кто видел Заворотнюк во время болезни, предпочитали держать это в строгом секрете.

Ранее телеведущий Сергей Майоров рассказал о нагрузках Анастасии Заворотнюк на съемках.