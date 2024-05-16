Ведущая «Модного приговора» Лилия Рах угрожает поджечь себя из-за долгов. Об этом она заявила в своих соцсетях.

Лилия Рах пришла на смену известному стилисту Александру Васильеву. Женщина является судьей и ведущей программы «Модный приговор» наряду с Александром Роговым.

Уроженка Казахстана в соцсетях выпустила тревожное обращение — она пожаловалась на банк, которому стилист якобы осталась должна после того, как у нее забрали все имущество.

«Все знают, что в 2018 году я подверглась рейдерскому захвату — у меня забрали всю недвижимость за бесценок. И при этом банк считает, что я осталась должна. Мой бизнес раскатали, уничтожили, я осталась без ничего», — рассказала она.

По словам Рах, ее до сих пор терроризируют представители казахстанского банка. Она заявила, что вынуждена просить помощи у президента Касыма-Жомарта Токаева.

«Еще раз хочу повторить: меня ограбили. Я отдала все что возможно, вплоть до старых машин. Мне нужно себя сжечь у банка?» — задалась вопросом она.

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