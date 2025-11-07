Ведущая Лариса Гузеева рассказала, что дочь вышла замуж весной и родила дочь Еву

Ведущая Лариса Гузеева подтвердила, что стала бабушкой. Знаменитость сообщила, что ее дочь Ольга весной вышла замуж и родила дочь, ребенка назвали Ива, или по-русски Ева.

Подробности узнал Telegram-канал Mash.

Журналисты встретили Гузееву с дочерью во Внуково после самолета из Тбилиси. Дочь ведущей была не рада журналистам и в какой-то момент схватила мать за руку, чтобы побыстрее увести от прессы. Сама телеведущая была спокойна, хотя и пожурила корреспондентов.

Она рассказала о замужестве дочери и сообщила, что зять Никита не творческой профессии. Пара живет вместе.

Ранее сообщалось, что Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. При оформлении билетов желаемые места оказались заняты. Ведущая позволила себе резкие слова в адрес сотрудников – в итоге ее разместили в бизнес-классе, но не на тех местах, которые семья хотела занять.