Телеведущая Лариса Гузеева устроила конфликт в аэропорту Тбилиси

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси. По информации Telegram-канала Mash, женщина была недовольна из-за мест в бизнс-классе.

По данным источника, конфликт произошел на стойке регистрации на рейс в Москву. Причиной скандала стали места в бизнес-классе. Как выяснилось при оформлении билетов, желаемые Гузеевой места были уже заняты. Звезда десять минут обсуждала этот вопрос с сотрудниками, после чего, по словам свидетелей, не сдержала эмоций.

Сообщается, что Гузеева позволила себе резкие высказывания в адрес персонала, после чего направилась в зону вылета. В конечном итоге телеведущую и ее семью, с которой она прибыла в аэропорт на новом микроавтобусе Mercedes, все же разместили в бизнес-классе, но не на тех местах, которые она изначально хотела занять.

