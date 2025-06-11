Ведущая «Квартирного вопроса» Панина высказалась об отсутствии любимого мужчины

Ведущая программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Виктория Панина рассказала, почему у нее нет мужчины. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что сохранила теплые отношения с бывшим мужем, но не исключает новый брак в своей жизни.

Женщина разведена и имеет дочь, но хочет встретить любимого человека. Пока что она посещает концерты, ходит в рестораны и летает в отпуск без мужчины. Она обрела гармонию, а теперь мечтает разделить увлечения с партнером.

«Найдя и обретя эту гармонию, ты понимаешь, что человек, который когда-то может появиться в твоей жизни, он лишь дополнит тебя. Он разделит твои взгляды, твое мировоззрение, страсть к развитию, любовь к семье и детям, твои увлечения», — поделилась артистка.

Полина общается с отцом ее дочери Шуры. Девочке восемь лет. Она любит проводить время с мамой и папой, которые стараются угодить ребенку.

«Постоянно вместе куда-то ходим в музеи, да просто на прогулки и площадки. Малышу важнее видеть родителей счастливыми, реализованными, пусть даже в разводе, нежели родителей, которые остаются в браке ради ребенка, но при этом они абсолютно несчастные люди», — порассуждала звезда.

Женщина призналась, что говорит с дочерью о том, что в их семье может появиться новый человек. Она считает, что поднимать такие темы важно.

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